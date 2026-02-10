Vorteilswelt
Champ der Division II

Rauschende Feier! Lendhafen verlor Meisterpokal

Kärnten
10.02.2026 10:59
Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Lendhafen Seelöwen sicherten sich den ersten Titel der ...
Im dritten Anlauf hat es geklappt: Die Lendhafen Seelöwen sicherten sich den ersten Titel der Vereinshistorie.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Die ersten Meister stehen fest! Und die „Krone“ stellt in einer eigenen Serie die Eishockey-Unterhaus-Champs vor. Die Lendhafen Seelöwen setzten sich in der Finalserie der Division II Mitte gegen Ledenitzen/Feld am See durch. Ex-Profi Gert Prohaska war in der Regelkunde nicht am neuesten Stand und bei der Meisterparty ließ man es richtig krachen!

Aller guten Dinge sind drei! Zumindest im Falle der Lendhafen Seelöwen. Denn in der dritten Saison stemmte man erstmals den Meisterpokal in die Höhe. Weil man im Finale der Division II Mitte („Best of three“) Ledenitzen/Feld am See mit 2:0-Siegen bog, am Freitag mit einem 6:2-Heimtriumph den Titel fixieren konnte.

