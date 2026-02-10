Rauschende Feier! Lendhafen verlor Meisterpokal

Die ersten Meister stehen fest! Und die „Krone“ stellt in einer eigenen Serie die Eishockey-Unterhaus-Champs vor. Die Lendhafen Seelöwen setzten sich in der Finalserie der Division II Mitte gegen Ledenitzen/Feld am See durch. Ex-Profi Gert Prohaska war in der Regelkunde nicht am neuesten Stand und bei der Meisterparty ließ man es richtig krachen!