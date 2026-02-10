Rauschende Feier! Lendhafen verlor Meisterpokal

Sprint-Finale im Langlaufen – jetzt LIVE
Die ersten Meister stehen fest! Und die „Krone“ stellt in einer eigenen Serie die Eishockey-Unterhaus-Champs vor. Die Lendhafen Seelöwen setzten sich in der Finalserie der Division II Mitte gegen Ledenitzen/Feld am See durch. Ex-Profi Gert Prohaska war in der Regelkunde nicht am neuesten Stand und bei der Meisterparty ließ man es richtig krachen!
Aller guten Dinge sind drei! Zumindest im Falle der Lendhafen Seelöwen. Denn in der dritten Saison stemmte man erstmals den Meisterpokal in die Höhe. Weil man im Finale der Division II Mitte („Best of three“) Ledenitzen/Feld am See mit 2:0-Siegen bog, am Freitag mit einem 6:2-Heimtriumph den Titel fixieren konnte.
