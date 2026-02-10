Gesprächskanäle nach Moskau müssen offen bleiben

Unterschied bei Ukraine-Hilfe

Darüber hinaus betonten beide Politiker, dass Europa wieder mehr Augenmerk auf den Westbalkan legen und der Ukraine-Krieg endlich enden müsse. Nicht alles könne von US-Präsident Donald Trump abhängen, sagte der tschechische Ministerpräsident. Auch europäische Leader müssten Stärke zeigen. Österreichs Bundeskanzler sagte, dass die Gesprächskanäle nach Moskau offengehalten werden müssten. Wien leiste auch Hilfe, um die Folgen für die ukrainische Bevölkerung abzumildern. Die seit Dezember regierende Koalition in Tschechien geht bei der Unterstützung des Kriegslandes hingegen auf Distanz. Das Land beteiligt sich etwa nicht an einem 90-Milliarden-Euro-Darlehen der EU für die Jahre 2026 und 2027.