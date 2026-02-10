Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Svancers Reifeprozess

„Kam mir vor wie ein kleiner Fisch im großen Glas“

Olympia
10.02.2026 12:30
Matej Svancer greift am Dienstag im Slopestyle an.
Matej Svancer greift am Dienstag im Slopestyle an.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Matej Svancer hat die Lehren aus Peking 2022 gezogen und greift am Dienstag im Slopestyle an. Lara Wolf ging leer aus und nimmt jetzt den Big Air ins Visier.

0 Kommentare

Mit 17 Jahren als Goldfavorit zu Olympischen Spielen? Matej Svancer hat’s erlebt. Der Salzburger, der in Prag zur Welt kam und als Kind mit seinen Eltern nach Kaprun umzog, stand vor vier Jahren plötzlich im Fokus der Weltöffentlichkeit. Damit kam der Jungspund nicht zurecht, schon in der Qualifikation für den Big Air schied er damals aus. „Ich kam mir vor wie ein kleiner Fisch im großen Glas, der von allen beobachtet wird“, blickt Svancer zurück. „Ich habe mir selbst Druck gemacht, weil Leute von außen Druck gemacht haben.“

In den letzten Jahren hat sich Matej in der Szene etabliert.
In den letzten Jahren hat sich Matej in der Szene etabliert.(Bild: GEPA)
Zitat Icon

Ich habe jetzt mehr Erfahrung als vor vier Jahren. Die will ich jetzt auch anwenden.

Matej Svancer

Inzwischen hat sich der erste österreichische Gesamtweltcupsieger in der Kategorie „Park & Pipe“ in der Szene etabliert und blickt daher auch gelassener und mit anderen Augen auf die Bewerbe bei den Winterspielen in Italien. „Ich habe jetzt mehr Erfahrung als vor vier Jahren. Die will ich jetzt auch anwenden.“ In der Qualifikation für den Slopestyle wusste der Pinzgauer als Vierter zu überzeugen. In diesem Bewerb gilt es, einen Parcours aus Kickern (Sprünge) und Rails (Geländer) mit möglichst kreativen Tricks zu bewältigen.

„Es war stressig, aber es ist alles gut gegangen. Ich freue mich aufs Finale“, erklärte der 21-Jährige. Der einer hartnäckigen Fersenprellung trotzt. „Ich spüre sie immer noch. Wahrscheinlich wird es nie wieder gut sein. Aber es ist fahrbar“, erklärte Svancer, der aufgrund dieser Problematik in den vergangenen Monaten nur ein reduziertes Pensum abspulen konnte. Das hinderte den 1,64 Meter großen Svancer aber nicht daran, bei der Olympia-Generalprobe in Laax auf dem zweiten Platz zu landen. 

Lara Wolf landete auf dem neunten Platz.
Lara Wolf landete auf dem neunten Platz.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Kein Edelmetall gab es gestern im Damen-Slopestyle für Mitfavoritin Lara Wolf. Die Tirolerin kam im Snowpark von Livigno mit 56,60 Punkten auf den neunten Rang.

„Passiert mir sonst nie“
Im dritten und letzten Lauf wollte sie volles Risiko nehmen, küsste dabei aber den Schnee. „Ich wollte noch einmal einen draufsetzen, bin aber leider am ersten Rail gestürzt, was mir sonst nie passiert. Es fühlt sich nicht gut an.“ Ihr Fokus richtete sich rasch auf den Big-Air-Bewerb am Samstag. „Da sind meine Chancen gut“, gab sich die 25-Jährige optimistisch. Gold im Slopestyle ging an die Schweizerin Mathilde Gremaud vor Superstar Eileen Gu und Megan Oldham.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.623 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.010 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
178.453 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Mehr Olympia
Olympia im Ticker
LIVE: Nächster Sturz! Svancer tut sich schwer
Svancers Reifeprozess
„Kam mir vor wie ein kleiner Fisch im großen Glas“
Olympia-Studio:
Es wird rascheln – viele Medaillen angekündigt!
Langlauf-Sprint
Aus für Bucher im Viertelfinale der Finallläufe
Geschichte geschrieben
Haitianer begeistert bei Olympia-Langlauf die Fans
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf