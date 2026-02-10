Mit 17 Jahren als Goldfavorit zu Olympischen Spielen? Matej Svancer hat’s erlebt. Der Salzburger, der in Prag zur Welt kam und als Kind mit seinen Eltern nach Kaprun umzog, stand vor vier Jahren plötzlich im Fokus der Weltöffentlichkeit. Damit kam der Jungspund nicht zurecht, schon in der Qualifikation für den Big Air schied er damals aus. „Ich kam mir vor wie ein kleiner Fisch im großen Glas, der von allen beobachtet wird“, blickt Svancer zurück. „Ich habe mir selbst Druck gemacht, weil Leute von außen Druck gemacht haben.“