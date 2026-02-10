U17-WM-Helden bei Liefering auf dem Vormarsch

Prozess um rätselhaften Mordversuch in Salzburg
Ladehemmung?
Zweitligist Liefering hat das Trainingslager in Belek hinter sich gebracht. Die Jungbullen sind jetzt in die letzte Vorbereitungswoche auf das Frühjahr gestartet. Was sich in den ersten Trainings und Testspielen zeigt: Die ÖFB-U17-Vizeweltmeister von Katar dürfen sich beweisen.
Wie es bei Liefering schon Tradition hat, startete der Fußball-Zweitligist vor rund einem Monat auf den Langlaufskiern in Radstadt in die Wintervorbereitung. Darauf folgten einige Einheiten am Rasen, ein Trainingslager in Belek (Tur) sowie insgesamt bislang vier Testspiele.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.