U17-WM-Helden bei Liefering auf dem Vormarsch

Zweitligist Liefering hat das Trainingslager in Belek hinter sich gebracht. Die Jungbullen sind jetzt in die letzte Vorbereitungswoche auf das Frühjahr gestartet. Was sich in den ersten Trainings und Testspielen zeigt: Die ÖFB-U17-Vizeweltmeister von Katar dürfen sich beweisen.