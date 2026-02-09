Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experte rechnet ab

„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“

Außenpolitik
09.02.2026 13:40
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange unterzieht die neue US-Deadline an die Ukraine sowie die enormen Geldsummen, mit denen Kreml-Chef Wladimir Putin US-Präsident Donald Trump locken soll, einer Analyse. Lange kritisiert auch die Rolle Europas, das viel zu passiv agiere und sich auf die USA verlasse. Man habe „auf Daddy gesetzt und das ist falsch“.

0 Kommentare

Um von innenpolitischen Problemen abzulenken, geht Trump außenpolitisch in die Offensive, unter anderem gegenüber der Ukraine. Die US-Delegation hat der Ukraine ein neues Ultimatum zur Beendigung des Krieges gestellt, wie der Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag verkündete. Die USA drängen demnach auf ein Kriegsende bis Juni.

Zweifel an Juni-Deadline
Ob das realistisch ist, schätzt Sicherheitsexperte Lange im Gespräch mit der „Welt“ mit Skepsis ein: „Wir hatten bereits eine Thanksgiving-Deadline, wir hatten eine Weihnachts-Deadline, wir kriegen vielleicht eine Oster-Deadline und jetzt wird von Juni gesprochen.“ Die USA hätten es selbst in der Hand, das Blutvergießen zu verkürzen, indem sie den Druck auf Putin erhöhen. Die jüngste Deadline lasse vielmehr befürchten, dass die USA den Druck auf die Ukraine erhöhen, „sich endlich zu ergeben, damit man da Geschäfte machen kann“.

Laut Selenskyj hat der ukrainische Geheimdienst zuletzt ein geplantes, zwölf Billionen US-Dollar schweres, bilaterales Abkommen zwischen Russland und den USA aufgedeckt. Selenskyj nannte den angeblichen Deal zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit nach dem russischen Unterhändler Kirill Dmitrijew „Dmitrijew-Paket“. Die Ukrainer befürchten, dass Moskau damit den US-Präsidenten zuungunsten der Ukraine beeinflussen könnte.

Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht gestellten „Fantastilliarden“ beeindrucken. Europa hingegen sei zu passiv und verlasse sich auf „Daddy“ USA.(Bild: AFP/DOMINICK REUTER)

Zwölf Billionen Dollar sind nur „Fantastilliarden“
Lange stellt die kolportierten gigantischen Geldsummen allerdings in Frage. „Ich war schon in Kramatorsk und Slawiansk, dort gibt es keine Milliarden zu verdienen“, so Lange, der im „Dmitrijew-Paket“ nichts anderes sieht als einen Versuch der Bestechung. Das sei das, was Putin und sein System am besten beherrschen. Die genannten zwölf Billionen seinen „völliger Unfug“, Russland will mit diesen „Fantastilliarden“ Trump beeindrucken.

Russland habe das Geld gar nicht, zwölf Billionen Dollar würden vier- bis fünfmal dem russischen Bruttoinlandsprodukt entsprechen. Was die Europäer darüber denken, sei im Prinzip egal, „denn diese werden unter den Bus geworfen“, so Lange. 

„Wir haben auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
Die Europäer hätten sich für die falsche Strategie entschieden. „Wir haben auf Daddy gesetzt und das ist falsch“. Trump lasse sich tatsächlich von den Russen beeindrucken und geht deren Erzählungen „immer wieder auf den Leim“. Europa hingegen mache sich klein, hoffe, dass sich das Problem von alleine löse. Die Instrumente, die zur Verfügung stehen, würden nicht genutzt. Das werde deutlich, wenn es vier (Kriegs-)Jahre dauert, um die Geldflüsse der russischen Schattenflotte zu stoppen.

Lesen Sie auch:
Nach Abschluss der Verhandlungen in Abu Dhabi soll es nun ein erneutes Treffen in Miami geben.
„Unmöglicher Zeitplan“
Kiew verkündet neues Ultimatum aus den USA
07.02.2026
Selenskyj besorgt
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
08.02.2026

Wenn sich Europa nicht auf die eigenen Beine stellt, müsse man sich nicht wundern, wenn Russland und die USA Deals eingehen, für die auch schließlich auch die Europäer zahlen müssten ...

Weitere Gespräche in Miami angekündigt
Am Donnerstag war eine zweite Runde Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Alle Seiten sprachen von Fortschritten, aber teils auch von schwierigen Gesprächen, einen Durchbruch für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine gab es nicht. Für diese Woche kündigte Kiew eine neue Gesprächsrunde in Miami im US-Staat Florida an. Das Blutvergießen an den Kriegsschauplätzen geht unterdessen unvermindert weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wladimir PutinDonald TrumpWolodymyr Selenskyj
EuropaUSARusslandUkraineKreml
Geheimdienst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Außenpolitik
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?
Trotz Verhandlungen
Russland überzieht Ukraine mit massiven Attacken
Schüsse in Moskau
Verdächtiger gesteht Mordanschlag auf General
Vor US-Ausschuss
Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage verweigern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf