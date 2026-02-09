„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“

Zweifel an Juni-Deadline

Ob das realistisch ist, schätzt Sicherheitsexperte Lange im Gespräch mit der „Welt“ mit Skepsis ein: „Wir hatten bereits eine Thanksgiving-Deadline, wir hatten eine Weihnachts-Deadline, wir kriegen vielleicht eine Oster-Deadline und jetzt wird von Juni gesprochen.“ Die USA hätten es selbst in der Hand, das Blutvergießen zu verkürzen, indem sie den Druck auf Putin erhöhen. Die jüngste Deadline lasse vielmehr befürchten, dass die USA den Druck auf die Ukraine erhöhen, „sich endlich zu ergeben, damit man da Geschäfte machen kann“.