„Das erinnert mich stark an ein Formel-2-Auto“

Großes Feuerwerk in Bahrain, wie schon beim Finale der letzten Formel-1-Saison in Abu Dhabi galt es McLaren. Die „Papayas“, die mit Lando Norris heuer die Fahrer-WM und den Konstrukteurstitel verteidigen müssen, präsentierten vor den offiziellen Testfahrten am Mittwoch auf der Strecke in Sakhir das Design ihres neuen MCL40. Mit einem unverblümten Vergleich...
„Wir sind definitiv in einer Papaya-Ära. Wenn man im Flugzeug sitzt, sieht man die Fans nur in Papaya-Farben“, tönt McLaren-Boss Zak Brown, „unser Vorteil ist die Stabilität im Team, wir hatten die letzten Jahre keine großen Veränderungen.“ Allerdings muss er angesichts der Auto-Revulotion zugeben: „Jetzt starten alle mit einem weißen Blatt Papier. Jedes Mal, wenn es in der Formel 1 neue Regeln gibt, öffnet sich eine Kluft zwischen den Teams, ehe sie sich wieder konsolidiert.“
