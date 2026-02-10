„Das erinnert mich stark an ein Formel-2-Auto“

„Wir sind definitiv in einer Papaya-Ära. Wenn man im Flugzeug sitzt, sieht man die Fans nur in Papaya-Farben“, tönt McLaren-Boss Zak Brown, „unser Vorteil ist die Stabilität im Team, wir hatten die letzten Jahre keine großen Veränderungen.“ Allerdings muss er angesichts der Auto-Revulotion zugeben: „Jetzt starten alle mit einem weißen Blatt Papier. Jedes Mal, wenn es in der Formel 1 neue Regeln gibt, öffnet sich eine Kluft zwischen den Teams, ehe sie sich wieder konsolidiert.“