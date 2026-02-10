Corona-Jahre waren „die besten fürs Geschäft“

Während anderswo die Umsätze einbrachen, war die Zeit der Pandemie für Landschaftsgärtner im wahrsten Sinne des Wortes florierend: „Corona waren die besten Jahre fürs Geschäft. Wenn du zu einem Kunden gefahren bist, hast du gewusst: Du fährst mit einem Auftrag heim“, sagt Wolfgang Meier, Branchenvertreter in Oberösterreich.