Eklat in NBA! Basketballer lassen Fäuste fliegen

Neben den beiden Zoffverursachern wurden zwei weitere Spieler, jeweils einer von Detroit und einer von Charlotte, vom Platz gestellt. Im Schlussviertel erwischte es dann auch noch Hornets-Trainer Lee, der zurückgehalten werden musste, um nicht auf die Schiedsrichter loszugehen. Kollege J.B. Bickerstaff stellte sich vor seine Spieler. „Sie waren nicht diejenigen, die angefangen haben, sie waren nicht diejenigen, die heute Abend die Grenze überschritten haben“, sagte er: „Ich finde es schade, dass es so hässlich geworden ist.“