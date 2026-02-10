Einbrecher mit Auto gegen Schmuckgeschäft gekracht

Snowboarder kracht gegen verunfallten Skifahrer
Zu einem schweren Einbruchdiebstahl ist es in der Nacht auf Dienstag gekommen. Einbrecher fuhren mit einem gestohlenen Auto gegen den Eingang eines Schmuckgeschäfts und durchbrachen diesen. Die Täter konnten mit der Beute flüchten.
Wilde Szenen spielten sich in der Nacht in Wolfsberg ab. Zuerst klauten unbekannte Täter ein Auto, dann fuhren sie damit gegen den Eingangsbereich eines Schmuckgeschäfts. Dadurch wurden die Scheiben durchbrochen und die Täter konnten sich so Zugang in das Geschäft verschaffen.
Laut der Polizei handelt es sich um zwei Personen. Sie durchwühlten das Geschäft, Vitrinen und ergriffen mit Schmuckwaren die Flucht. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.
