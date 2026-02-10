Zwölf Nationen teilten sich eine gemeinsame Flagge

„Da müsste noch viel mehr gemacht werden“

Der auch Profis wie Austrias Manprit Sakaria oder LASK-Stürmer Maxi Entrup auf die Tribüne lockte. Rapid-Youngster Furkan Demir gab den türkischen Teamkapitän, Ex-Sturm-Kicker Darko Bodul den kroatischen. „Eine super Veranstaltung, die hilft, die Kinder von den Straßen zu holen und zum Fußball zu bringen“, schwärmte der 37-Jährige. Und hob gleichzeitig den Zeigefinger: „Wenn zwei Jungs etwas aus dem Boden stampfen können, was von der Organisation ähnlich ist wie die große Icon League, dann zeigt das, was in Wien und Umgebung möglich ist. Da müsste noch viel mehr gemacht werden.“ Handschuhe und StopplerDas sehen auch Orji und sein Team so, weswegen das nächste Großevent für den Sommer bereits in Planung ist. „Es gibt die Idee, gemeinsam mit den Jungs von Sparta Royal eine Kombigeschichte aus Boxkämpfen und Fußball auf die Beine zu stellen. Genaueres kann ich da aber noch nicht verraten.“