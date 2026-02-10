Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hallen-WM in Schwechat

Zwölf Nationen teilten sich eine gemeinsame Flagge

Fußball National
10.02.2026 12:46
Darko Bodul lief als kroatischer Teamkapitän auf.
Darko Bodul lief als kroatischer Teamkapitän auf.(Bild: Bjørn Willerth)
Porträt von Dorian Seistock
Porträt von Christopher Thor
Von Dorian Seistock und Christopher Thor

Der „Vienna World Cup“ war eine multikulturelle Hallenfußballparty der Extraklasse, feierte vor allem die nationale Vielfalt in Österreich. Das lockte auch Profis auf die Ränge und Ex-Profis aufs Parkett. Sturms einstiger Goalgetter Darko Bodul sah vor allem für Kinder einen immensen Mehrwert.

0 Kommentare

Ich will mehr machen für unser Land Österreich. Egal, welche Kultur und welche Nation, jeder soll sich wohlfühlen und ein geiles Event haben“, skizzierte Veranstalter und Influencer „sam-sational“, bürgerlich Samuel Orji, die Idee hinter dem „Vienna World Cup“.

Plan aufgegangen. Die Hallenfußballparty im Multiversum Schwechat, bei der zwölf Nationen um den Titel wetterten, verfolgten online auf „Youtube“ und „Twitch“ 15000 Zuseher. Die Halle selbst war mit rund 3000 Tickets ausverkauft, die Stimmung tatsächlich beinahe WM-reif. Das Publikum? Ein kulturelles Potpourri. Die Kicker? Allesamt Doppelstaatsbürger. „Wir alle sind Österreicher, aber eben auch Kroaten, Serben oder was auch immer. Ein Spieler von Bosnien hat bei der Nationalhymne zum Beispiel geweint, das sind die Beweggründe dahinter: der Zusammenhalt, aber auch das jeweilige Zugehörigkeitsgefühl“, rückte der Austro-Nigerianer die kulturelle Diversität in den Fokus des Bandenzaubers.

Den Pokal überreichte „Sam“ am Ende übrigens Deutschland, das im Finale über Serbien rund um ...
Den Pokal überreichte „Sam“ am Ende übrigens Deutschland, das im Finale über Serbien rund um Mitveranstalter „Aleks Social“ triumphierte.(Bild: Amir Mohammed)
Die Flaggen auf den Rängen markierten die verschiedenen Fansektoren
Die Flaggen auf den Rängen markierten die verschiedenen Fansektoren(Bild: Moritz Pirker)
Lesen Sie auch:
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Klare Favoritenrolle vor Derby? – Mit Zoki Barisic
10.02.2026
Krone Plus Logo
Zeigen bisher auf
U17-WM-Helden bei Liefering auf dem Vormarsch
10.02.2026
Nun wartet das Derby
Rapids Neuer: „Ich kannte nicht einmal alle Namen“
08.02.2026

„Da müsste noch viel mehr gemacht werden“
Der auch Profis wie Austrias Manprit Sakaria oder LASK-Stürmer Maxi Entrup auf die Tribüne lockte. Rapid-Youngster Furkan Demir gab den türkischen Teamkapitän, Ex-Sturm-Kicker Darko Bodul den kroatischen. „Eine super Veranstaltung, die hilft, die Kinder von den Straßen zu holen und zum Fußball zu bringen“, schwärmte der 37-Jährige. Und hob gleichzeitig den Zeigefinger: „Wenn zwei Jungs etwas aus dem Boden stampfen können, was von der Organisation ähnlich ist wie die große Icon League, dann zeigt das, was in Wien und Umgebung möglich ist. Da müsste noch viel mehr gemacht werden.“ Handschuhe und StopplerDas sehen auch Orji und sein Team so, weswegen das nächste Großevent für den Sommer bereits in Planung ist. „Es gibt die Idee, gemeinsam mit den Jungs von Sparta Royal eine Kombigeschichte aus Boxkämpfen und Fußball auf die Beine zu stellen. Genaueres kann ich da aber noch nicht verraten.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.627 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.144 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.082 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
957 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Mehr Fußball National
In Ried
ÖFB-Frauen treffen in WM-Quali auf Deutschland
Hallen-WM in Schwechat
Zwölf Nationen teilten sich eine gemeinsame Flagge
Krone Plus Logo
Zeigen bisher auf
U17-WM-Helden bei Liefering auf dem Vormarsch
Europacup-Halbfinale
Austria-Wien-Frauen wollen Historisches erreichen
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Klare Favoritenrolle vor Derby? – Mit Zoki Barisic
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf