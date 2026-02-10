Ski Freestyle: Slopestyle der Herren ab 12.30 Uhr

Bei ihren dritten Winterspielen qualifizierte sich Wolf mit 58,21 Zählern erstmals für das Slopestyle-Finale. Sie sei „erleichtert und froh“, berichtete die Vize-Weltmeisterin von 2025, die bei Olympia 2018 und 2022 die Medaillenentscheidung jeweils verpasst hatte. Diesmal machte sie schon im ersten Durchgang alles klar. „Das macht es schon ein bisschen einfacher, wenn man da gleich abliefert“, erklärte Wolf. Große Gold-Kandidatin bleibt die Schweizer Titelverteidigerin und Weltmeisterin Mathilde Gremaud, die in beiden Läufen Beste war. Zweite wurde die Chinesin Eileen Gu.