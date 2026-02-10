Acht Monate bedingte Haft für Tod von Lucy (15)

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde am Donnerstag am Landesgericht Wels der Tod einer 15-jährigen Mopedfahrerin verhandelt. Angeklagt war ein 19-Jähriger, der mit seinem Auto eine Kurve derart geschnitten haben soll, dass er frontal mit der entgegenkommenden 15-Jährigen zusammenstieß – das Mädchen starb noch an der Unfallstelle.
Am 3. Oktober des Vorjahres war der 19-Jährige mit seinem Auto von Waizenkirchen in Richtung Peuerbach unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 16-jähriger Freund. Wie ein Gutachten zeigte, geriet der junge Lenker mit seinem Škoda Octavia in einer Linkskurve komplett über die Fahrbahnmitte.
Mädchen verstarb noch vor Ort
Im selben Moment fuhr die 15-jährige Lucy aus Steegen mit ihrem Moped in die entgegengesetzte Richtung, wurde vom Auto frontal erfasst und in eine Wiese geschleudert - sie war sofort tot. Ein Alkotest beim 19-Jährigen verlief negativ.
Prozess am Landesgericht Wels
Noch im Auto soll er seinen Freund dazu angestiftet haben, bei der Polizei falsche Angaben zum Unfallhergang zu machen. Am Donnerstag musste sich der 19-Jährige am Landesgericht Wels wegen grob fahrlässiger Tötung und Bestimmung zur Falschaussage verantworten – Strafrahmen bis zu drei Jahre.
Acht Monate Haft
Der Prozess fand auf Antrag des Verteidigers unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch die Eltern der Getöteten waren nicht im Saal anwesend. Nach rund zwei Stunden fiel folgendes Urteil: Der 19-Jährige wurde wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt. Vom Vorwurf der Anstiftung zur Falschaussage wurde er freigesprochen, da es beim Versuch geblieben sein soll.
Zu Geldstrafe verurteilt
Zudem muss der Angeklagte rund 3600 Euro an Geldstrafe zahlen. Den Eltern und dem Bruder der 15-Jährigen wurde Trauerschmerzensgeld von jeweils 1000 Euro zugesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Staatsanwältin keine Erklärung abgegeben hatte.
