Acht Monate bedingte Haft für Tod von Lucy (15)

Acht Monate Haft

Der Prozess fand auf Antrag des Verteidigers unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch die Eltern der Getöteten waren nicht im Saal anwesend. Nach rund zwei Stunden fiel folgendes Urteil: Der 19-Jährige wurde wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt. Vom Vorwurf der Anstiftung zur Falschaussage wurde er freigesprochen, da es beim Versuch geblieben sein soll.