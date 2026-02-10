Rekordergebnis für Salzburger Tourismus 2024/25

Vor allem österreichische Gäste kommen zum Skifahren in den Semesterferien, aber auch bei Deutschen und Niederländern ist Salzburg im Februar beliebt, heißt es in einer Aussendung des Landes. Insgesamt sind Deutsche mit 12,1 Millionen Nächtigungen (40 Prozent) die größte Gruppe im Salzburger Tourismus. Darunter sind es vor allem die Bayern, die das Bundesland im Urlaub schätzen.