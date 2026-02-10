Vorteilswelt
Nicht nur im Winter

Rekordergebnis für Salzburger Tourismus 2024/25

Salzburg
10.02.2026 12:46
Die meisten Gäste kommen im Winter nach Salzburg.
Die meisten Gäste kommen im Winter nach Salzburg.(Bild: APA/BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com, Krone KREATIV)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

51 Prozent der Gäste kamen 2024/2025 im Winter, 49 Prozent besuchten Salzburg im Sommer. Insgesamt waren es 30,49 Millionen Nächtigungen und damit ein Rekordergebnis. Besonders der Februar und der August waren bei Touristen beliebt. 

Vor allem österreichische Gäste kommen zum Skifahren in den Semesterferien, aber auch bei Deutschen und Niederländern ist Salzburg im Februar beliebt, heißt es in einer Aussendung des Landes. Insgesamt sind Deutsche mit 12,1 Millionen Nächtigungen (40 Prozent) die größte Gruppe im Salzburger Tourismus. Darunter sind es vor allem die Bayern, die das Bundesland im Urlaub schätzen. 

Auf Rang 2 kommen Touristen aus dem Inland. 6,7 Millionen Nächtigungen und somit 22,1 Prozent Anteil gehen auf das Konto der Österreicher. Rang 3 belegen die Niederländer, Rang vier nehmen die Tschechen ein. 

72,5 Prozent aller Übernachtungen entfielen auf Hotels oder gewerbliche Betriebe, besonders beliebt sind dabei 4- und 3-Sterne-Häuser. Privatzimmer hatten einen Anteil von 16,2 Prozent, sonstige Unterkünfte – wie etwa Jugendherbergen oder Campingplätze, machten rund 11,3 Prozent aus.

Den größten Zuwachs an Nächtigungen hatte mit 9,4 Prozent das Großarltal. Auch im Salzburger Seenland (plus 7,3 Prozent) war die Nachfrage höher.

Folgen Sie uns auf