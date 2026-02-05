Husky in Wien von Besitzer „fast totgeschlagen“

Hund fehlen mehrere Zähne

Der Mann öffnete – und gestand die unfassbare Tierquälerei. Er hatte seinen Huskyrüden „Buba“ geschlagen und gequält, weil der Hund Wände und Türen in der Wohnung angeknabbert haben soll. Dem zweieinhalbjährigen Tier fehlen mehrere Zähne – mutmaßlich von seinem Besitzer ausgeschlagen. Zudem humpelt der Rüde stark, hat angeschwollene Beine und offensichtlich starke Schmerzen im Bauchraum. „Der Typ hat ihn ja fast totgeschlagen“, zeigt sich die Tierschutzorganisation auch auf ihrer Facebook-Seite entrüstet.