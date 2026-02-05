Vorteilswelt
Nachbarn hörten Jaulen

Husky in Wien von Besitzer „fast totgeschlagen“

Wien
05.02.2026 09:13
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Ein Hund hat im Wiener Bezirk Favoriten so laut vor Schmerzen gejault, dass besorgte Nachbarn die Tierschutzorganisation Hunde-Such-Hilfe Österreich alarmierten. Die Helfer befreiten umgehend den schwer gequälten Husky aus den Fängen des brutalen Tierquälers.

0 Kommentare

„Die Aufnahmen, die uns von Nachbarn des Hundehalters zugespielt wurden, waren kaum zu ertragen“, erzählt Regina Drlik von der Hunde-Such-Hilfe am Donnerstagmorgen gegenüber krone.at. Die Tierschutzorganisation war bereits vor zwei Tagen von besorgten Nachbarn alarmiert worden, die die Tierquälerei in einem Wohnhaus in der Gudrunstraße mitbekommen hatten.

Die Helfer Chris und Jens brachten „Buba“ sofort in die Tierklinik.
Die Helfer Chris und Jens brachten „Buba“ sofort in die Tierklinik.(Bild: Krone KREATIV/Hunde-Such-Hilfe Österreich)

Sofort eilten die Tierschützer zu der angegebenen Adresse, doch niemand machte auf. Als die Hunde-Such-Hilfe dann in der Nacht auf Donnerstag erneut Meldung zu einem lautstarken Vorfall an derselben Adresse erhielt, läuteten die Tierschützer – dieses Mal mit Unterstützung von vier Polizisten – erneut Sturm bei dem Hundebesitzer.

Hund fehlen mehrere Zähne
Der Mann öffnete – und gestand die unfassbare Tierquälerei. Er hatte seinen Huskyrüden „Buba“ geschlagen und gequält, weil der Hund Wände und Türen in der Wohnung angeknabbert haben soll. Dem zweieinhalbjährigen Tier fehlen mehrere Zähne – mutmaßlich von seinem Besitzer ausgeschlagen. Zudem humpelt der Rüde stark, hat angeschwollene Beine und offensichtlich starke Schmerzen im Bauchraum. „Der Typ hat ihn ja fast totgeschlagen“, zeigt sich die Tierschutzorganisation auch auf ihrer Facebook-Seite entrüstet.

Die Tierschützer überredeten den Hundehalter im Beisein der Polizei dazu, „Buba“ der Organisation umgehend zu schenken. Der Mann willigte ein.

Die Hunde-Such-Hilfe brachte den Husky daraufhin sofort in die Tierklinik, wo der gepeinigte Rüde derzeit intensiv behandelt und liebevoll umsorgt wird. „Wir haben bereits in den ersten Stunden 900 Euro für seine Behandlung ausgegeben, aber wir tun alles, damit es dem Hund schnell besser geht“, so Drlik, die auf finanzielle Unterstützung hofft. 

Hunde-Such-Hilfe Österreich
Spendenkonto

IBAN: AT24 1200 0100 1524 6928

oder via Paypal an hundesuchhilfe@gmail.com 

Liebevolles Zuhause gesucht
Nun wird ein neues, sicheres Zuhause für das Tier gesucht. „Er ist ein wirklich ganz lieber Hund“, hofft Drlik „Buba“ so schnell wie möglich in vertrauensvoll Hände vermitteln zu können.

Interessenten können sich bei der Hunde-Such-Hilfe unter der Telefonnummer 0664 9113540 melden.

WienFavoriten
HundTierquälerei
Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

