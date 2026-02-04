Bitcoin büßt Gewinne seit Trump-Wahl wieder ein

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei rund 76.105 Dollar (rund 64.490 Euro) und damit im Vergleich zur Vorwoche um 14,5 Prozent tiefer. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf rund 1,52 Billionen Dollar, nach 1,78 Billionen vor sieben Tagen. Am Dienstag war der Bitcoin bis unter 73.000 Dollar gefallen. Das war der niedrigste Stand seit dem Sieg Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024.