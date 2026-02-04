Trump lobt Putin: „Er hat sein Wort gehalten“

Tatsächlich hatte Trump am 29. Jänner verkündet, Putin habe seiner Bitte um eine begrenzte Waffenruhe von einer Woche zugestimmt – ohne dabei auszuführen, ab wann dieser Verzicht gelten solle. Der US-Staatschef machte am Dienstag vor laufenden Kameras klar, dass er in den jüngsten russischen Luftangriffen dennoch keinen Verstoß gegen die Absprache sehe. Denn diese hätte nur bis vergangenen Sonntag gegolten. „Wir nehmen alles, was wir bekommen, denn es ist wirklich kalt da drüben“, führte Trump vor Korrespondenten im Weißen Haus weiter aus.