Erwischt! Reifendiebe mit Sender überführt

Ein Pongauer Reifenhändler wurde in der Vergangenheit mehrfach zum Opfer von Reifendieben. Schließlich legte er einen Köder-Reifen aus, den er zuvor mit einem GPS-Sender versehen hatte. Die Diebe konnten jetzt in Bulgarien gefasst werden.
Mehrfach wurde ein Reifenhändler aus dem Pongau im Vorjahr Opfer von Reifendieben. In der Nacht auf 19. August 2025 drangen Unbekannte über einen aufgezwängten Metallzaun in das Firmengelände ein und stahlen aus dem Außenlager zwölf gebrauchte Lkw-Reifen. Die Gummis alleine hatten einen Wert von mehr als 6.000 Euro. Die Einbrecher verluden die Reifen in einen Kastenwagen und transportierten sie ab.
Nach diesem Einbruch reichte es dem Unternehmer. Er präparierte einen Lkw-Reifen mit einem Sender und legte ihn als Köder aus. Innerhalb weniger Wochen wurde auch dieser Reifen gestohlen. Durch den Sender konnte die Beute nach Bulgarien verfolgt werden. Bulgarische Polizisten fanden in einer angemieteten Garage noch zwei Reifen vom Diebstahl vom 19. August.
Jetzt wurden zwei Beschuldigte ausgeforscht. Die beiden Bulgaren (45 und 48 Jahre) werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Einbruchsdiebstahles angezeigt.
