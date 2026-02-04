Erwischt! Reifendiebe mit Sender überführt

Mehrfach wurde ein Reifenhändler aus dem Pongau im Vorjahr Opfer von Reifendieben. In der Nacht auf 19. August 2025 drangen Unbekannte über einen aufgezwängten Metallzaun in das Firmengelände ein und stahlen aus dem Außenlager zwölf gebrauchte Lkw-Reifen. Die Gummis alleine hatten einen Wert von mehr als 6.000 Euro. Die Einbrecher verluden die Reifen in einen Kastenwagen und transportierten sie ab.