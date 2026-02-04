Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pongauer Unternehmer

Erwischt! Reifendiebe mit Sender überführt

Salzburg
04.02.2026 19:00
(Symbolbild)
(Symbolbild)(Bild: APA/Christian Charisius)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Pongauer Reifenhändler wurde in der Vergangenheit mehrfach zum Opfer von Reifendieben. Schließlich legte er einen Köder-Reifen aus, den er zuvor mit einem GPS-Sender versehen hatte. Die Diebe konnten jetzt in Bulgarien gefasst werden.

0 Kommentare

Mehrfach wurde ein Reifenhändler aus dem Pongau im Vorjahr Opfer von Reifendieben. In der Nacht auf 19. August 2025 drangen Unbekannte über einen aufgezwängten Metallzaun in das Firmengelände ein und stahlen aus dem Außenlager zwölf gebrauchte Lkw-Reifen. Die Gummis alleine hatten einen Wert von mehr als 6.000 Euro. Die Einbrecher verluden die Reifen in einen Kastenwagen und transportierten sie ab.

Nach diesem Einbruch reichte es dem Unternehmer. Er präparierte einen Lkw-Reifen mit einem Sender und legte ihn als Köder aus. Innerhalb weniger Wochen wurde auch dieser Reifen gestohlen. Durch den Sender konnte die Beute nach Bulgarien verfolgt werden. Bulgarische Polizisten fanden in einer angemieteten Garage noch zwei Reifen vom Diebstahl vom 19. August.

Lesen Sie auch:
Schaden: 100.000 Euro
Reifen-Dieb nach 72 Fällen von Polizei erwischt
12.02.2025
In Wals
Bei Kontrolle erwischt: Duo stahl 120 Autoreifen
02.11.2024
Polizei ermittelt
Dieb soll 130 Autoreifen im Pongau gestohlen haben
24.11.2024

Jetzt wurden zwei Beschuldigte ausgeforscht. Die beiden Bulgaren (45 und 48 Jahre) werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Einbruchsdiebstahles angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.013 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
176.939 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
134.284 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf