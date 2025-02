Reifen-Dieb nach 72 Fällen von Polizei erwischt

Die Ermittlungen der Polizei in Bergheim begannen im November 2024 nach Einbrüchen in Tiefgaragen und den Diebstählen von Autoreifen und entsprechenden Felgen. Bereits im Dezember konnten die Kriminalisten den möglichen Tatverdächtigen ausforschen, einen 34-jährigen Serben. Bei einer Kontrolle auf der A10 am 28. Dezember wurde ein mutmaßlicher Komplize, ein Landsmann (52), mit 16 Reifen-Garnituren und Felgen sowie vier Fahrrädern und mehreren gestohlenen Baumaschinen in einem verdächtigen Fahrzeug erwischt. Daraufhin observierten Beamte den 34-Jährigen und ertappten ihn bei einem Einbruch am 5. Februar auf frischer Tat.