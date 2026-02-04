Vorteilswelt
Toxin in Babynahrung: Nestlé weitet Rückruf aus

Wirtschaft
04.02.2026 13:25
(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat seinen bereits groß angelegten Rückruf von Säuglingsnahrung ausgeweitet, nachdem Frankreich den Grenzwert für das Toxin Cereulide gesenkt hat. Betroffen sei eine Charge der Marke Guigoz, teilte der Konzern am Mittwoch mit. 

Der Schritt stand Erwartungen von Analysten entgegen, die keine weiteren Rückrufe befürchtet hatten. Österreich ist laut einer Unternehmenssprecherin jedoch nicht von der Ausweitung des Rückrufs betroffen.

Zutaten aus chinesischer Fabrik
Cereulide, das Übelkeit und Erbrechen verursachen kann, war in Zutaten aus einer chinesischen Fabrik nachgewiesen worden. Die Fabrik beliefert zahlreiche Hersteller von Säuglingsnahrung, darunter auch Danone und Lactalis. Die Funde haben in Dutzenden von Ländern, darunter auch Österreich, zu Rückrufen geführt.

Betroffene Produkte von Nestlé in Österreich:

BEBA:

BEBA Supreme Pre (70ml)

  • Chargennummer: L53090742C1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026

BEBA Supreme Pre (800g)

  • Chargennummer: L51460742F1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
  • Chargennummer: L51720742F3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Supreme 2 (800g)

  • Chargennummer: L51550742F1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
  • Chargennummer: L51550742F2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Comfort+ (500g)

  • Chargennummer: L51260742A2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026

BEBA Expert HA Pre (550g)

  • Chargennummer: L52820742A1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
  • Chargennummer: L51700742A1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026

BEBA Expert HA 1 (550g)

  • Chargennummer: L51280742A2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2026

BEBA Expert HA 1 (800g)

  • Chargennummer: L51690742F3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Pre (800g)

  • Chargennummer: L51530346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
  • Chargennummer: L51660346AC Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
  • Chargennummer: L51720346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
  • Chargennummer: L51250346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
  • Chargennummer: L51450346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
  • Chargennummer: L51180346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
  • Chargennummer: L51170346AC Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027

BEBA Pre Vorteilspackung (2x600g im Karton)

  • Chargennummer: L51180346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026
  • Chargennummer: L51200346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026
  • Chargennummer: L51710346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026
  • Chargennummer: L52590346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027
  • Chargennummer: L52600346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027
  • Chargennummer: L52610346BA Mindesthaltbarkeitsdatum: 03/2027

BEBA 1 (800g)

  • Chargennummer: L51180346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
  • Chargennummer: L51250346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
  • Chargennummer: L51450346AA Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027
  • Chargennummer: L51660346AB Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027

BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 (90ml)

  • Chargennummer: L53020742C1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2026

ALFAMINO:

ALFAMINO ACS041 (400g) N1

  • Chargennummer: L51140017Y1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 04/2027
  • Chargennummer: L51570017Y2 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
  • Chargennummer: L51610017Y1 Mindesthaltbarkeitsdatum: 06/2027
  • Chargennummer: L53240017Y3 Mindesthaltbarkeitsdatum: 11/2027 

Überschattet wird der Fall von Ermittlungen der französischen Justiz. Diese prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Tod zweier Säuglinge und zurückgerufenen Guigoz-Produkten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Das französische Gesundheitsministerium und Nestlé erklärten jedoch, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Beweise für einen solchen Zusammenhang. Ergebnisse würden in den kommenden Tagen erwartet.

Frankreich verschärfte Grenzwerte
Frankreich hatte den Grenzwert für Cereulide am Samstag nach einem Treffen mit der EU-Lebensmittelbehörde EFSA verschärft. Nestlé hatte bereits im Jänner und Dezember Chargen von Guigoz und anderen Marken zurückgerufen.

Seit Dezember haben mehrere Hersteller, darunter neben Nestlé auch Danone und Lactalis, aufgrund eines Risikos der Cereulid-Kontamination in mehr als 60 Ländern, darunter auch Österreich, Rückrufe von Säuglingsmilch durchgeführt.

