Schwarzfahrer verletzte Schaffner lebensgefährlich

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, als der Regionalzug den Bahnhof Landstuhl verließ. Der Schaffner kontrollierte den 26-Jährigen, der keinen Fahrschein vorzeigen konnte, und wollte ihn deshalb des Zuges verweisen. Daraufhin ging der Schwarzfahrer laut der deutschen Polizei plötzlich auf den Zugbegleiter los. Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.