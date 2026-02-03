Attacke in Deutschland
Schwarzfahrer verletzte Schaffner lebensgefährlich
In Rheinland-Pfalz (Deutschland) hat ein Schwarzfahrer (26) einen Schaffner (36) attackiert und lebensgefährlich verletzt. Der 36-Jährige wurde vor Ort wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, als der Regionalzug den Bahnhof Landstuhl verließ. Der Schaffner kontrollierte den 26-Jährigen, der keinen Fahrschein vorzeigen konnte, und wollte ihn deshalb des Zuges verweisen. Daraufhin ging der Schwarzfahrer laut der deutschen Polizei plötzlich auf den Zugbegleiter los. Einzelheiten nannte sie zunächst nicht.
Fahrgäste wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der lebensgefährlich Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Kollege habe nur seinen Job gemacht und sei dabei „auf brutalste Weise angegriffen worden“, zeigte sich Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Bahn, entsetzt.
Die Polizei nahm den 26-Jährigen fest und ermittelt nun zu den Hintergründen des Geschehens und zum Tatablauf. Der Verdächtige wird einem Richter beim Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt, der entscheidet, ob er in Untersuchungshaft kommt.
