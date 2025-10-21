Schaffner hat Angst: „Schon dreimal angegriffen“

Wer hätte gedacht, dass Fahrscheinkontrollor bei den Österreichischen Bundesbahnen so ein gefährlicher Beruf ist? Bei einem Prozess in Kärnten packt ein 63-Jähriger über den Zug-Alltag aus – und warum er sich nach einer Attacke durch eine renitente Schwarzfahrerin auch mehr Rückhalt durch den Arbeitgeber wünscht.