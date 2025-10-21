Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Schwarzfahrer-Attacken

Schaffner hat Angst: „Schon dreimal angegriffen“

Kärnten
21.10.2025 06:00
Anklage gegen eine junge Frau am Klagenfurter Landesgericht
Anklage gegen eine junge Frau am Klagenfurter Landesgericht(Bild: Krone KREATIV/Kerstin Wassermann)

Wer hätte gedacht, dass Fahrscheinkontrollor bei den Österreichischen Bundesbahnen so ein gefährlicher Beruf ist? Bei einem Prozess in Kärnten packt ein 63-Jähriger über den Zug-Alltag aus – und warum er sich nach einer Attacke durch eine renitente Schwarzfahrerin auch mehr Rückhalt durch den Arbeitgeber wünscht.

0 Kommentare

Manchmal steckt hinter unscheinbar wirkenden Prozessen eine Geschichte, die es wirklich wert ist, erzählt zu werden.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Schwarzfahrer-Attacken
Schaffner hat Angst: „Schon dreimal angegriffen“
Öffis in Kärnten
Buffet am Bahnhof: Ein Treffpunkt für jedermann
Unfall in Osttirol
22-Jähriger stürzte mit Radbagger in die Tiefe
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 71
Zauberfuß entzaubert Admira – Gitschtal bleibt top
Alpine Notlage
Verirrt, überfordert: 48-Jähriger rief Bergretter
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine