Ex-Star im Studio: Eishockey-Krimis und Derbysieg

Mit einem hochkarätigen Studiogast und jeder Menge Brisanz startete die aktuelle Ausgabe. Roland Putsche, der seit dieser Saison selbst für die Lendhafen Seelöwen aufläuft, nahm im Studio Platz und bewies schnell, dass er nicht nur am Platz, sondern auch vor der Kamera klare Worte findet. Zwischen Spielanalysen plauderte der Ex-Fußball Profi offen über seine Karriere, besondere Momente und kleine Geschichten aus dem Nähkästchen – ein Blick hinter die Kulissen, den man so selten bekommt.