Ex-Star im Studio: Eishockey-Krimis und Derbysieg

Zwei Finalspiele, zwei völlig unterschiedliche Dramen und ein prominenter Studiogast: Ex-Fußballprofi Roland Putsche sorgte nicht nur mit seinen Analysen, sondern auch mit persönlichen Einblicken für Gesprächsstoff. Die ersten Weichen werden in Richtung Titel gestellt – Spannung garantiert!
Mit einem hochkarätigen Studiogast und jeder Menge Brisanz startete die aktuelle Ausgabe. Roland Putsche, der seit dieser Saison selbst für die Lendhafen Seelöwen aufläuft, nahm im Studio Platz und bewies schnell, dass er nicht nur am Platz, sondern auch vor der Kamera klare Worte findet. Zwischen Spielanalysen plauderte der Ex-Fußball Profi offen über seine Karriere, besondere Momente und kleine Geschichten aus dem Nähkästchen – ein Blick hinter die Kulissen, den man so selten bekommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.