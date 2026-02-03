Mehr als 7100 Dopingproben im Olympia-Vorfeld

Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat nach Informationen vom Dienstag im Vorfeld der Olympischen Winterspiele Mailand/Cortina mehr als 7100 Dopingproben genommen, wobei in den sechs Monaten davor 92 Prozent der insgesamt rund 2800 für das Großereignis nominierten Athletinnen und Athleten zumindest einmal getestet worden sind. Zwei von drei Aktiven seien dreimal oder noch öfter getestet worden. Der Fokus sei auf Risiko-Disziplinen gelegen.