Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

92 Prozent der Aktiven

Mehr als 7100 Dopingproben im Olympia-Vorfeld

Olympia
03.02.2026 21:09
Zwei von drei Aktiven seien dreimal oder noch öfter getestet worden.
Zwei von drei Aktiven seien dreimal oder noch öfter getestet worden.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Internationale Test-Agentur (ITA) hat nach Informationen vom Dienstag im Vorfeld der Olympischen Winterspiele Mailand/Cortina mehr als 7100 Dopingproben genommen, wobei in den sechs Monaten davor 92 Prozent der insgesamt rund 2800 für das Großereignis nominierten Athletinnen und Athleten zumindest einmal getestet worden sind. Zwei von drei Aktiven seien dreimal oder noch öfter getestet worden. Der Fokus sei auf Risiko-Disziplinen gelegen.

0 Kommentare

Die meisten Tests habe es im Skispringen, Biathlon, Rodeln, Eisschnelllauf und Short Track gegeben. Von den acht Prozent nicht getesteten Aktiven würden 28 Prozent auf Hochrisiko-Sportarten entfallen, auf diese würde während der Spiele erhöhtes Augenmerk gelegt werden.

Lesen Sie auch:
Die XXV. Olympischen Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 in Italien statt, mit den ...
„Notfallbedingungen“
1,44 Milliarden Euro! Olympia-Kosten explodieren
03.02.2026
Kein Ice House mehr!
Olympia: Neuer Name für das Haus des US-Teams
03.02.2026

Anteilsmäßig mit mehr als 94 Prozent am meisten getestet wurden Sportler und Sportlerinnen aus China, den USA, Deutschland und Spanien. Am Montag ist die italienische Biathletin Rebecca Passler von den Spielen ausgeschlossen worden, sie war positiv auf die verbotene Substanz Letrozol getestet worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
178.765 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
150.527 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
120.201 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Olympia
Frust bei DSV-Adlern
Ansage vom Coach: „Ist in Österreich anders!“
92 Prozent der Aktiven
Mehr als 7100 Dopingproben im Olympia-Vorfeld
Kein Ice House mehr!
Olympia: Neuer Name für das Haus des US-Teams
Marco Schwarz:
Noch gar nicht da – und trotzdem ein großes Thema!
Kämpft um Olympia
Vonn emotional: „… bis ich das MRT vor mir sah“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf