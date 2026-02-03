Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes angeklagt

Die Polizei war am 28. Dezember zum Haus des Ehepaares in Oak Hill gerufen worden, weil dieses sich gestritten haben soll. Gegen 23.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte Linda leblos im Wohnzimmer vor. Die Polizisten aus New Castle County hätten noch versucht, sie wiederzubeleben, doch die 64-Jährige war noch vor Ort für tot erklärt worden.