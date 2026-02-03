Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Tod von Ehefrau

Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes angeklagt

Ausland
03.02.2026 19:50
Jill Biden war bis 1975 mit William Stevenson verheiratet.
Jill Biden war bis 1975 mit William Stevenson verheiratet.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden war schon einmal verheiratet. Jetzt steht Jill Bidens Ex-Mann unter einem schrecklichen Verdacht: Er wurde wegen Mordes angeklagt. Vor wenigen Wochen war seine neue Gattin tot aufgefunden worden.

0 Kommentare

William Stevenson, mit dem Jill Biden bis 1975 verheiratet war, wurde am Montag in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware angeklagt, wie „TMZ“ berichtet. Nur wenige Wochen zuvor war der Tod von Stevensons neuer Ehefrau bekannt geworden.

Die Polizei war am 28. Dezember zum Haus des Ehepaares in Oak Hill gerufen worden, weil dieses sich gestritten haben soll. Gegen 23.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte Linda leblos im Wohnzimmer vor. Die Polizisten aus New Castle County hätten noch versucht, sie wiederzubeleben, doch die 64-Jährige war noch vor Ort für tot erklärt worden.

Er wählte den Notruf
Die Todesursache ist nicht öffentlich bekannt. William Stevenson soll den Notruf gewählt und den Einsatzkräften von einem Herzstillstand berichtet haben. Das zeigen Audioaufnahmen des Notrufes.

Lesen Sie auch:
Jill Biden
War es nur ein Unfall?
Ehefrau von Jill Bidens Ex-Mann tot aufgefunden
31.12.2025

Zum Zeitpunkt des Vorfalls im Wohnzimmer soll William Stevenson mit der Polizei kooperiert haben. Am Montag wurde der 77-Jährige dann festgenommen, nachdem er eine Kaution von umgerechnet rund 420.000 Euro nicht zahlen konnte, wie der US-Sender CBS berichtet.

Jill Biden und William Stevenson waren von 1970 bis 1975 verheiratet. William und Linda Stevenson sollen dann rund eine Dekade nach Williams Scheidung geheiratet haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf