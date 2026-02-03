Nach Tod von Ehefrau
Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes angeklagt
Die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden war schon einmal verheiratet. Jetzt steht Jill Bidens Ex-Mann unter einem schrecklichen Verdacht: Er wurde wegen Mordes angeklagt. Vor wenigen Wochen war seine neue Gattin tot aufgefunden worden.
William Stevenson, mit dem Jill Biden bis 1975 verheiratet war, wurde am Montag in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware angeklagt, wie „TMZ“ berichtet. Nur wenige Wochen zuvor war der Tod von Stevensons neuer Ehefrau bekannt geworden.
Die Polizei war am 28. Dezember zum Haus des Ehepaares in Oak Hill gerufen worden, weil dieses sich gestritten haben soll. Gegen 23.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte Linda leblos im Wohnzimmer vor. Die Polizisten aus New Castle County hätten noch versucht, sie wiederzubeleben, doch die 64-Jährige war noch vor Ort für tot erklärt worden.
Er wählte den Notruf
Die Todesursache ist nicht öffentlich bekannt. William Stevenson soll den Notruf gewählt und den Einsatzkräften von einem Herzstillstand berichtet haben. Das zeigen Audioaufnahmen des Notrufes.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls im Wohnzimmer soll William Stevenson mit der Polizei kooperiert haben. Am Montag wurde der 77-Jährige dann festgenommen, nachdem er eine Kaution von umgerechnet rund 420.000 Euro nicht zahlen konnte, wie der US-Sender CBS berichtet.
Jill Biden und William Stevenson waren von 1970 bis 1975 verheiratet. William und Linda Stevenson sollen dann rund eine Dekade nach Williams Scheidung geheiratet haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.