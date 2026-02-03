Wahn mit Atombomben: Alles was passieren kann …

Am Donnerstag läuft das letzte noch existierende Rüstungsabkommen zwischen den USA und Russland ersatzlos aus: Der New-START-Vertrag beschränkte beide Seiten auf eine Obergrenze von je 1500 Atomsprengköpfen auf 700 Trägerraketen. Lesen Sie dazu den treffenden, pessimistischen Kommentar von Außenpolitikexperte Kurt Seinitz.