Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand

Die klare Einschätzung von Professor Hoppichler, Primarius der Barmherzigen Brüder in Salzburg und Leiter des SIPCAN-Instituts: „Ich glaube, das Werbeverbot bringt auf alle Fälle etwas! Jedenfalls mehr als die Zuckersteuer. In Großbritannien hat diese gar nicht viel gebracht. Die Kinder nahmen sogar an Gewicht zu. Die Industrie hat Süßes durch Süßstoff ersetzt. So hat sich an der Süße eines Getränks gar nichts geändert. Und bei Süßstoffen weiß man aus wissenschaftlichen Studien, dass sie eine Gewichtszunahme bewirken können, sogar cancerogene Effekte wurden bei hohem Konsum beschrieben.“