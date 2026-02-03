Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerpunkte 2026

ÖVP bringt sich für kommende Wahlen in Position

Kärnten
03.02.2026 20:00
LH-Vize Martin Gruber & VP-Landesgeschäftsführer Markus Keschmann (vl) präsentierten die ...
LH-Vize Martin Gruber & VP-Landesgeschäftsführer Markus Keschmann (vl) präsentierten die Schwerpunkte(Bild: Felix Justich)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Der Wirtschaftsstandort Kärnten und die kommende Wahl stehen bei der ÖVP im Fokus. LH-Vize Martin Gruber setzt auf „klare Prioritäten“, das Flughafenurteil bereitet ihm keine Sorgen.

0 Kommentare

Der Wirtschaftsstandort Kärnten hat, so wie andere, stark unter den Krisen der vergangenen Jahre gelitten. „Wir müssen ihn stärken. Dafür braucht es klare Prioritäten und entschlossenes Handeln“, betont Landesvize Martin Gruber (VP) bei der Präsentation der Arbeitsschwerpunkte für das heurige Jahr.

Flughafen soll entwickelt werden
Ein wichtiger Standortfaktor ist trotz turbulenter Entwicklungen weiter der Klagenfurter Flughafen. „Wir bekennen uns klar dazu, diesen weiterzuentwickeln“, erklärt Gruber. „Und das Ziehen der Call-Option war richtig, weil Lilihill schlecht für den Flughafen war. Ich würde diese Entscheidung jederzeit wieder treffen.“

Bei der positiven Entwicklung verweist Gruber auf laufende Projekte, Sorgen über die Rechtssicherheit weist er zurück: „All das ist von dem Urteil des Handelsgerichts nicht betroffen. Das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt bekennen sich zum Flughafen.“

„Klagenfurt schöpft Potenzial nicht aus“
Mit Blick auf die Landeshauptstadt sieht der VP-Chef allerdings Handlungsbedarf. „Kärnten braucht Zugpferde, aber Klagenfurt schöpft sein Potenzial nicht aus“, kritisiert Gruber. „Klagenfurt sollte eine Headquarter-Funktion ausüben, könnte mit erfolgreichen Projekten auf die umgebenden Regionen abstrahlen.“

Lesen Sie auch:
Auch die Flughafen-Causa will die FP genauer beleuchten.
Dringliche Anfragen
FPÖ kritisiert: „Gefühl, dass Stillstand regiert“
03.02.2026
Maximal 50 Windräder
So sieht der Kärntner Windkraft-Fahrplan aus
30.01.2026
Krone Plus Logo
Wirrwarr um Anteile
Bruchlandung vor Gericht im Krimi um Flughafen
14.01.2026

In den anderen Bezirken und Gemeinden soll verstärkt auf Kooperationen und interkommunale Projekte gesetzt werden: „Die Zeit des Kirchturmdenkens muss vorbei sein. Nur so machen wir Kärnten vom schönsten zum stärksten Bundesland.“

VP-Landesgeschäftsführer Markus Keschmann richtet seinen Blick schon ins kommende Jahr: „In 390 Tagen wird in den Gemeinden gewählt, wir gehen mit 48 Bürgermeistern ins Rennen.“ Die VP plant „132 individuelle Kampagnen“ und will mehr Dialog setzen: „Die Kärntner können auf martingruber.jetzt/umfrage Vorschläge einbringen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
177.372 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
144.301 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
119.448 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Kärnten
Schwerpunkte 2026
ÖVP bringt sich für kommende Wahlen in Position
Ein Jahr „Beziehung“
Opfer von gleich zwei teuren Liebesbetrügereien
Uni wichtiger Partner
Lakeside Park soll das Zentrum für Roboter werden
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 84
Ex-Star im Studio: Eishockey-Krimis und Derbysieg
Krone Plus Logo
Forderung nach Terror
Warum der Villacher Fasching kein Justiz-Opfer ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf