ÖVP bringt sich für kommende Wahlen in Position

Flughafen soll entwickelt werden

Ein wichtiger Standortfaktor ist trotz turbulenter Entwicklungen weiter der Klagenfurter Flughafen. „Wir bekennen uns klar dazu, diesen weiterzuentwickeln“, erklärt Gruber. „Und das Ziehen der Call-Option war richtig, weil Lilihill schlecht für den Flughafen war. Ich würde diese Entscheidung jederzeit wieder treffen.“