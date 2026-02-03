Opfer von gleich zwei teuren Liebesbetrügereien

Eine Täterin gab sich dabei als US-Army-Veteranin aus, die angeblich in der Ukraine stationiert sei. Angeblich für Busfahrkarten nach Österreich zahlte der Mann Hunderte Euro in Form von Online-Gutscheinen. Dann wurde ihm von einem Busunfall berichtet – und noch mehr Geld gefordert. Nach über einem Jahr der Fernbeziehung schöpfte der Lavanttaler Verdacht und ging zur Polizeiinspektion.