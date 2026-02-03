Vorteilswelt
Nach Millionen-Skandal

Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich

Wirtschaft
03.02.2026 06:16
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Ein Betrugsskandal erschüttert die Gastro-Szene: Spezielle Kassensysteme erlaubten jahrelang das Löschen von Barumsätzen und machten Steuerbetrug möglich. Im krone.tv-Gespräch zeigt nun ein Softwareentwickler, wie moderne, cloudbasierte Kassensysteme genau solche Eingriffe verhindern und das Vertrauen in die Branche wieder stärken sollen.

Der aufgedeckte Kassenbetrug in der Gastronomie hat das Vertrauen in die Branche beschädigt. Das nun bekannt gewordene Ausmaß sei jedoch außergewöhnlich, so Markus Bernhart, Gründer einer Software für Registrierkassen.

Trotz der seit 2016 geltenden Registrierkassenpflicht seien über Jahre technische Umwege genutzt worden, erklärt Bernhart. Mit Zusatzfunktionen konnten Barzahlungen zunächst erfasst und später wieder gelöscht werden. „Diesen Beleg konnte man am Ende wieder rauslöschen“, erklärt Markus Bernhart, Gründer einer Software für Registrierkassen. So tauchten Leistungen, die im Lokal tatsächlich konsumiert wurden, in der Abrechnung gegenüber dem Staat nicht auf.

Cloudbasierte Kassen sind die Lösung
Moderne, cloudbasierte Kassensysteme sollen solche Manipulationen künftig verhindern. Alle Buchungen werden in Echtzeit in einer Cloud gespeichert und revisionssicher archiviert. Nachträgliche Änderungen sind damit nicht mehr möglich. „Jeder Umsatz ist eindeutig nachvollziehbar – sowohl für Betreiber als auch für die Finanz“, sagt Bernhart.

Ziel sei es, nicht nur Betrug zu verhindern, sondern auch das Vertrauen in die Gastronomie wiederherzustellen. Transparente Systeme sollen dabei helfen, den korrekten Betrieb von Gastronomen zu sichern und Manipulationen aufzudecken.

