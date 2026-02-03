Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich

Trotz der seit 2016 geltenden Registrierkassenpflicht seien über Jahre technische Umwege genutzt worden, erklärt Bernhart. Mit Zusatzfunktionen konnten Barzahlungen zunächst erfasst und später wieder gelöscht werden. „Diesen Beleg konnte man am Ende wieder rauslöschen“, erklärt Markus Bernhart, Gründer einer Software für Registrierkassen. So tauchten Leistungen, die im Lokal tatsächlich konsumiert wurden, in der Abrechnung gegenüber dem Staat nicht auf.