In Ostrava

Von „Krone“ erfuhr Diessl, dass er fix bei WM ist!

Sport-Mix
03.02.2026 20:50
Enzo Diessl
Enzo Diessl(Bild: Ulf Schiller )
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Bereits bei seinem zweiten Meeting der noch jungen Saison stürmte Enzo Diessl in Ostrava über 60 m Hürden in 7,64 Sekunden zum Direkt-Limit für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März). Der 21-Jährige egalisierte seine persönliche Bestzeit und ist damit als erster Österreicher fix für die WM in Polen. Pech hatten Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m), die bei dem zur World Athletics Tour Gold zählenden Meeting die Direkt-Quali für Torun um einen Wimpernschlag verpassten.

0 Kommentare

Nach dem Rennen war Enzo Diessl zunächst enttäuscht! Denn der Grazer dachte, die für die WM geforderte Norm wäre 7,62. Erst von der „Kronen Zeitung“ erfuhr er, dass dieses Limit 7,65 beträgt. Danach jubelte er natürlich! „Ich wollte zwar schneller laufen. Aber dass ich das Limit schon habe, ist natürlich super. Das war heute mein Ziel!“ Und das gelang ihm bereits bei seinem zweiten Meeting 2026.

„Darauf kann ich aufbauen. Ich brauche immer ein paar Rennen, um in Höchstform zu kommen.“ Aber schon jetzt egalisierte er in dem vom Polen Jakub Szymanski in 7,48 Sekunden gewonnenen Rennen seine Bestzeit, die er vor zwei Jahren in Linz gelaufen war. Bereits im Vorlauf war Österreichs „Leichtathlet des Jahres“ übrigens als Sieger 7,69 gelaufen. „Da wusste ich, dass es im Finale noch schneller geht.“ Wie wahr …

Zwei Hundertstel fehlten
Susanne Gogl-Walli war zuvor ihr bester Saisonstart ihrer Karriere überhaupt gelungen! Die Oberösterreicherin wurde im B-Lauf über 400 m in starken 51,77 Sekunden Zweite, dabei verfehlte sie zwar die Direkt-Qualifikation für die Hallen-WM um zwei Hundertstel. „Die Freude über diesen Saisoneinstieg aber überwiegt eindeutig!“ Nach dem Vorjahr, in dem sie krankheitsbedingt immer wieder zurückgeworfen worden war, ist sie wieder total fit. In der Halle ist sie nur dreimal schneller als jetzt bei ihrem 400-m-Auftakt 2026 gelaufen. Ihr Rekord von Glasgow 2024 (51,37) ist sogar nicht mehr „Ewigkeiten“ entfernt. Dieses Rennen lässt sehr auf die Hallen-Saison hoffen. Sonntag läuft sie beim Top-Meeting in Karlsruhe, da kann sie schon wieder schneller sein ...

Susanne Gogl-Walli
Susanne Gogl-Walli(Bild: GEPA)

„Wieder Selbstvertrauen!“
Caroline Bredlinger lief über 800 m als Dritte des B-Laufs in 2:00,97 Minuten eine starke persönliche Hallen-Bestzeit, wobei sie ihre zwei Jahre alte Bestmarke von Istanbul (2:01,76) fast um eine Sekunde verbesserte. Leider verpasste sie aber die Direkt-Qualifikation für die Hallen-WM in Torun (2:00,90) um gerade einmal sieben Sekunden. Das war Pech, aber natürlich war sie dennoch mit dem Rennen „sehr zufrieden“, sagte: „Ich habe wieder Selbstvertrauen bekommen, habe mich viel besser als zuletzt gefühlt.“ Wie stark ihre neue Hallen-Bestzeit ist, zeigt ein Blick in die Statistik: Selbst im Freien lief die 24-Jährige nur fünfmal schneller als jetzt in Ostrava. An der Spitze stehen ihre sensationellen 1:58,95 von Maribor und 1:58,99 von Berlin (jeweils 2025).

Strametz mit Saisonbestzeit
Auch Karin Strametz bot eine starke Leistung. Über 60 m Hürden qualifizierte sie sich mit 8,13 für das Finale. Dort verbesserte sie sich erneut und wurde in 8,11 Sekunden in dem Finale, in dem gleich vier Sprinterinnen unter 8,00 Sekunden blieben, ausgezeichnete Siebente. Siegerin wurde die Polin Pia Skrzyszowska in 7,80 Sekunden.

Caroline Bredlinger
Caroline Bredlinger(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Und über 60 m der Frauen belegte Leni Lindner den zehnten Platz. In ihrem Vorlauf wurde sie 7,39 Sekunden Fünfte. Da fehlten ihr nur fünf Hundertstel aufs Finale. „Das war schon sehr in Ordnung. Ein wenig hat heute die Spritzigkeit gefehlt.“ In Wien war sie in der Vorwoche zweimal 7,33 Sekunden gelaufen.

