Von „Krone“ erfuhr Diessl, dass er fix bei WM ist!

Zwei Hundertstel fehlten

Susanne Gogl-Walli war zuvor ihr bester Saisonstart ihrer Karriere überhaupt gelungen! Die Oberösterreicherin wurde im B-Lauf über 400 m in starken 51,77 Sekunden Zweite, dabei verfehlte sie zwar die Direkt-Qualifikation für die Hallen-WM um zwei Hundertstel. „Die Freude über diesen Saisoneinstieg aber überwiegt eindeutig!“ Nach dem Vorjahr, in dem sie krankheitsbedingt immer wieder zurückgeworfen worden war, ist sie wieder total fit. In der Halle ist sie nur dreimal schneller als jetzt bei ihrem 400-m-Auftakt 2026 gelaufen. Ihr Rekord von Glasgow 2024 (51,37) ist sogar nicht mehr „Ewigkeiten“ entfernt. Dieses Rennen lässt sehr auf die Hallen-Saison hoffen. Sonntag läuft sie beim Top-Meeting in Karlsruhe, da kann sie schon wieder schneller sein ...