Olympia: Neuer Name für das Haus des US-Teams

In der norditalienischen Großstadt hat das US-Team in einem Fünf-Sterne-Hotel sein offizielles Quartier bezogen. Dort sollen auch Empfänge stattfinden. In der Mitteilung der Verbände heißt es, das Haus sei als „privater Raum ohne Ablenkungen“ gedacht, in dem die Athleten zusammenkommen könnten. Der Name Winter House spiegle diese Vision wider und stehe auch in Verbindung mit der Jahreszeit. Untergebracht sind die US-Sportler im Olympischen Dorf.