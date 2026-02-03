Für Shutdown-Ende fehlt nur Trumps Unterschrift

Der US-Senat hat am Freitagabend den Weg für einen Kompromiss geebnet, damit die Bundesbehörden wieder arbeiten können. Darin wird die Finanzierung des Heimatschutzministeriums – dem auch die Einwanderungsbehörde ICE unterstellt ist – für zwei Wochen verlängert. Dadurch wurde Zeit für Verhandlungen über die umstrittenen ICE-Einsätze gewonnen. Der Text muss allerdings auch vom Repräsentantenhaus bewilligt werden, deswegen trat in der Nacht auf Samstag ein vorläufiger Shutdown in Kraft.