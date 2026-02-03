Vertrag bis 2027! Demir kehrt zu Rapid zurück

Schlagzeilen machte das einstige Supertalent mit seinem leihweisen Transfer zum FC Barcelona im Sommer 2021. Der damals 18-Jährige bestritt für die Katalanen neun Pflichtspiele, die Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro wäre aber erst beim zehnten Einsatz schlagend geworden. Barcelona verzichtete darauf, Demir kehrte zu Rapid zurück.

Weimann kämpft um WM-Ticket

Im Sommer 2022 ging der Offensivspieler von Rapid zu Galatasaray, konnte in Istanbul aber nie richtig Fuß fassen. In dieser Saison kam der 22-jährige Offensivspieler in der Liga einmal zum Einsatz. Für das ÖFB-Team stand er zuletzt im Oktober 2021 auf dem Rasen.