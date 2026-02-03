Vorteilswelt
Auch Weimann fast fix

Vertrag bis 2027! Demir kehrt zu Rapid zurück

Bundesliga
03.02.2026 20:16
Yusuf Demir kehrt zu Rapid zurück!
Yusuf Demir kehrt zu Rapid zurück!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Yusuf Demir kehrt zu Rapid zurück. Laut „Krone“-Informationen wird der 22-jährige Offensivspieler in Kürze einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf Verlängerung unterschreiben. Auch bei Andreas Weimann geht es nur noch um finale Details – er wird im Frühjahr ebenfalls für Grün-Weiß auflaufen! 

0 Kommentare

Der vierfache ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir wird seinen Vertrag beim türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul auflösen und bei den Hütteldorfern einen Vertrag über 1 1/2 Jahre bis Sommer 2027 unterschreiben, zudem besteht danach die Option auf Verlängerung. Es ist die Rückkehr nach einer langen Odyssee.

Schlagzeilen machte das einstige Supertalent mit seinem leihweisen Transfer zum FC Barcelona im Sommer 2021. Der damals 18-Jährige bestritt für die Katalanen neun Pflichtspiele, die Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro wäre aber erst beim zehnten Einsatz schlagend geworden. Barcelona verzichtete darauf, Demir kehrte zu Rapid zurück.

Weimann kämpft um WM-Ticket
Im Sommer 2022 ging der Offensivspieler von Rapid zu Galatasaray, konnte in Istanbul aber nie richtig Fuß fassen. In dieser Saison kam der 22-jährige Offensivspieler in der Liga einmal zum Einsatz. Für das ÖFB-Team stand er zuletzt im Oktober 2021 auf dem Rasen.

Auch ein weiterer Transfer steht bei Rapid kurz vor dem Abschluss: Demnach wird Andreas Weimann nach 18 Jahren zu den Hütteldorfern zurückkehren. Der 26-fache österreichische Teamspieler steht aktuell bei Englands Zweitligist Derby County unter Vertrag. Für Weimann persönlich läuft es momentan aber nicht nach Wunsch. Wenn er noch auf Österreichs WM-Zug aufspringen will, braucht der Stürmer mehr Spielminuten. Die soll er nun in Wien erhalten. 

Derby County hatte dem Werben von Rapid um Weimann zunächst eine Absage erteilt, Sportchef Markus Katzer ließ aber nicht locker,  hatte damit Erfolg: Die Vollzugsmeldung steht kurz bevor. Das Transferfenster schließt in der österreichischen Bundesliga am kommenden Freitag, am Samstag hat Rapid zum Liga-Frühjahrsstart Hartberg zu Gast. 

Loading
