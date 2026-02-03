Dunkle Seite des Apothekers: Neue Details zur Tat

Antisemitismus-Vorwurf gegen Show von Stefan Raab
„Betrüger-Gen von Gil“
Nach dem blutigen Angriff auf seine Ehefrau in Kottingbrunn (NÖ) herrscht Schockstarre. Geschäftsmann Walter N. (66) kämpfte seit Jahren mit psychischen Problemen – zum Schluss rechnete er in einem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt (siehe unten), mit Justiz und Gesellschaft ab! Auch zum Zustand von Täter und Opfer gibt es neue Details.
Einen Tag nach der unfassbaren Bluttat herrscht eine eigentümliche Stille über der ganzen Siedlung. Eisig pfeift der Wind durch die Gassen rund um das gemietete Einfamilienhaus von Walter und Astrid N., in dem sich am Montag zur Mittagszeit dramatische Szenen abgespielt haben sollen. Wie berichtet, dürfte der 66-Jährige mehrmals auf seine Frau eingestochen und dann versucht haben, sich selbst zu richten.
