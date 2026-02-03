Dunkle Seite des Apothekers: Neue Details zur Tat

Einen Tag nach der unfassbaren Bluttat herrscht eine eigentümliche Stille über der ganzen Siedlung. Eisig pfeift der Wind durch die Gassen rund um das gemietete Einfamilienhaus von Walter und Astrid N., in dem sich am Montag zur Mittagszeit dramatische Szenen abgespielt haben sollen. Wie berichtet, dürfte der 66-Jährige mehrmals auf seine Frau eingestochen und dann versucht haben, sich selbst zu richten.