Warum der Villacher Fasching kein Justiz-Opfer ist

Der „Krone“-Bericht über die Schadenersatzforderung der Villacher Faschingsgilde nach dem Terroranschlag hat hohe Wellen geschlagen. Die Narren wollen im Strafverfahren gegen den Angeklagten als „Opfer“ gelten – ganz so wie jene Menschen, die verletzt wurden oder die Mutter, die ihr Kind verloren hat. Jetzt hat das Gericht darüber entschieden.