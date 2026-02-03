Ruhestand! Frierss lässt Marke Plautz weiterleben

Eine Marke mit Geschichte bleibt erhalten: Mit 1. Mai übernimmt der Familienbetrieb Frierss die Marke Plautz und führt damit das Lebenswerk von Raimund Plautz fort, der in Pension geht. Der älteste Fleischerbetrieb Klagenfurts hört auf, doch die Spezialitäten von Plautz wird es weiterhin geben.
Seit Jahrzehnten ist in Klagenfurt die Fleischerei Plautz bekannt, das gleiche gilt in Villach für den Familienbetrieb Frierss. Beide Unternehmen verbinden Gemeinsamkeiten: Frierss und Plautz wurden im Jahr 1898 gegründet. Über Generationen hinweg bestand zudem eine persönliche Freundschaft zwischen den Familien, getragen vom Bekenntnis zu handwerklicher Qualität und enger Zusammenarbeit mit bäuerlichen Betrieben.
Plautz-Rezepte werden übernommen
Besonders bekannt ist Plautz für seine Hauswürstel, Speck und Verhackerts. „Jeder Betrieb hat seine eigenen Rezepturen – die Vielfalt soll bei uns erhalten bleiben“, sagt Rudolf Frierss. „Die überlieferten FamIlienrezepte werden unverändert übernommen, ebenso die hauseigenen Gewürzmischungen“, so Kurt Frierss. Um den charakteristischen Geschmack zu bewahren, wird Raimund Plautz in der Anfangsphase in die Produktion eingebunden.
Tradition lebt weiter
Die Übernahme der Marke Plautz ist ein Signal an die Branche und das sogenannte Fleischersterben. In den 1950er-Jahren gab es noch 56 Fleischermeister in Klagenfurt, jetzt sind es nur noch wenige.
Für Raimund Plautz ist die Übergabe ein bewusster Schritt: „Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass mein Lebenswerk bei Frierss in guten Händen ist. Die Werte, die uns immer wichtig waren, werden dort ebenfalls gelebt. So bleibt Plautz ein Teil von Klagenfurt.“
Partyservice wird weitergeführt
Der Partyservice von Plautz mit Feinkostplatten wird von Frierss weitergeführt. Frierss betreibt vier Feinkostgeschäfte, zwei in Villach und zwei in Klagenfurt, diese sind in der „Kärntnerei“ in der St. Veiter Straße sowie am Benediktinermarkt zu finden. Der Laden wurde mehrfach als Kärntens bestes Feinkostgeschäft ausgezeichnet.
