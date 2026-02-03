Ruhestand! Frierss lässt Marke Plautz weiterleben

Plautz-Rezepte werden übernommen

Besonders bekannt ist Plautz für seine Hauswürstel, Speck und Verhackerts. „Jeder Betrieb hat seine eigenen Rezepturen – die Vielfalt soll bei uns erhalten bleiben“, sagt Rudolf Frierss. „Die überlieferten FamIlienrezepte werden unverändert übernommen, ebenso die hauseigenen Gewürzmischungen“, so Kurt Frierss. Um den charakteristischen Geschmack zu bewahren, wird Raimund Plautz in der Anfangsphase in die Produktion eingebunden.