Rap-Ikone Snoop Dogg fasziniert von US-Olympia-Ass

Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Snoop Dogg zu den Winterspielen fahren wird. „Ich werde definitiv aufs Eis gehen“, sagte Snoop damals. Das setzte der 54-Jährige direkt in der Eiskunstlauf-Halle um und fuhr eine Runde auf der Eisbearbeitungsmaschine mit. Snoop Doog ist auch als erster überhaupt Ehren-Trainer des US-Teams unterwegs. „Die Athletinnen und Athleten der USA sind die wahren Stars“, sagte Snoop. „Ich bin nur hier, um sie anzufeuern, sie zu motivieren und vielleicht ein paar Ratschläge von der Seite zu geben.“