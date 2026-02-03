Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter

Nächste Verhandlungsrunde am 11. Februar

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber lehnen das ab. Sie legten bisher kein eigenes Angebot vor, sondern boten einen Inflationsausgleich an, der einen Zeitraum von etwa 2,5 Jahren umfasst. Für Mittwoch hat auch die Gewerkschaft Verdi zu Streiks aufgerufen, und zwar an den Universitätskliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster. Auch viele Hochschulen sind betroffen. Vom 11. bis 13. Februar ist in Potsdam die letzte Verhandlungsrunde angesetzt. Bei diesem Treffen soll entschieden werden, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst künftig bezahlt werden. Ungefähr 2,6 Millionen Beschäftigte sind betroffen, etwa die Hälfte davon arbeitet im Bildungsbereich.