Roller Derby: Diese Frauen kennen keinen Schmerz!

In Graz gibt es mit den „Dust City Rollers“ seit zehn Jahren einen Verein, der in der europäischen Rangliste der am zweitbesten gelistete Verein Österreichs ist. Mit dem Teamnamen nimmt man übrigens die Feinstaubbelastung der steirischen Landeshauptstadt aufs Korn. In der Unionhalle in Graz veranstaltete man jetzt den „Dust City Cup“ mit Teams aus Malmö (S), Leipzig (D), Helsinki (Fin), Linz und Salzburg.