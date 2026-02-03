Roller Derby: Diese Frauen kennen keinen Schmerz!

Antisemitismus-Vorwurf gegen Show von Stefan Raab
Graz war zuletzt Hochburg einer eher unbekannten Sportart: Roller Derby! Noch nie gehört? Der Vollkontaktsport wird auf Rollschuhen gespielt und hat seinen Ursprung in den USA der Dreißigerjahre. Die „Krone“ war beim Cup in der Grazer Unionhalle mit dabei.
In Graz gibt es mit den „Dust City Rollers“ seit zehn Jahren einen Verein, der in der europäischen Rangliste der am zweitbesten gelistete Verein Österreichs ist. Mit dem Teamnamen nimmt man übrigens die Feinstaubbelastung der steirischen Landeshauptstadt aufs Korn. In der Unionhalle in Graz veranstaltete man jetzt den „Dust City Cup“ mit Teams aus Malmö (S), Leipzig (D), Helsinki (Fin), Linz und Salzburg.
