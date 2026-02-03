ams-Osram verkauft Geschäftsanteile an Infineon

„Mir wurde versichert, dass sowohl ams-Osram als auch Infineon trotz des Verkaufs des Medizin- und Industriegeschäfts alles geben werden, um den Standort Premstätten zu erhalten und den Großteil der Arbeitsplätze zu erhalten. Ich gehe davon aus, dass sich dies nicht als leere Worthülsen erweisen wird”, erklärte Standortminister Peter Hanke in einer ersten Reaktion.