„Zum Abschied wünsche ich mir eine Medaille!“

Ärgerlich! So hatte sich Paraski-Fahrer Markus Salcher seine letzte Weltcup-Saison nicht vorgestellt. Ende 2025 platzte bei ihm die Bakerzyste (Schwellung in der Kniekehle) und legte den 34-Jährigen vorübergehend lahm. Dadurch verpasste der zweifache Paralympic-Champion sogar die Heimrennen im Jänner in Saalbach. „Es ist schon ärgerlich. Denn im Dezember hatte es in Santa Caterina mit zwei dritten Plätzen in den Abfahrten so gut angefangen“, hadert Salcher.