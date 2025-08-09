Unbekannter Täter wollte Taxifahrer ausrauben

Statt einer routinemäßigen Taxifahrt vom Hauptplatz ins Keferfeld musste ein 56-jähriger Taxilenker aus Linz in der Nacht auf Samstag den Schreck seines Lebens durchstehen. Der Fahrgast hinter ihm wollte Geld und fixierte ihn, bis der Fahrer gegen ein Geländer fuhr. Der Unbekannte wird nun gesucht.