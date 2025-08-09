Unbekannter Täter wollte Taxifahrer ausrauben

Statt einer routinemäßigen Taxifahrt vom Hauptplatz ins Keferfeld musste ein 56-jähriger Taxilenker aus Linz in der Nacht auf Samstag den Schreck seines Lebens durchstehen. Der Fahrgast hinter ihm wollte Geld und fixierte ihn, bis der Fahrer gegen ein Geländer fuhr. Der Unbekannte wird nun gesucht.
Ein 56-jähriger Taxilenker aus Linz erlebte in der Nacht auf Samstag gegen 0:45 Uhr wohl den Schreck seines Lebens. Er beförderte einen bislang unbekannten Mann vom Hauptplatz Richtung Zelkingerstraße. Am Ziel angekommen, forderte der Fahrgast den 56-Jährigen auf, ihm Geld zu geben und nahm ihn von hinten in die Halsklammer.
Flüchtete über Treppe
Der Taxifahrer erschrak und fuhr mit seinem Wagen gegen ein Sperrgeländer. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß über eine Treppe bergauf in den Seeauerweg und anschließend Richtung Landwiedstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief allerdings erfolglos.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,80 m groß, trug einen Vollbart und war dunkel bekleidet.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz Ebelsberg-Pichling unter 059133/4582.
