Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto fuhr los

Taxiräuber erschrak und flüchtete ohne Beute

Oberösterreich
24.11.2025 08:33
(Bild: P. Huber)

Der lange Arm des Gesetzes – irgendwann erwischt er die meisten. So auch einen verhinderten Taxiräuber, der schon im August einen Taxler um sein Geld erleichtern wollte. Weil sich das Auto aber plötzlich in Bewegung setzte, flüchtete der 28-Jährige damals. Nun klickten die Handschellen.

0 Kommentare

Vom Landeskriminalamt OÖ, Ermittlungsbereich Raub, konnte nun ein versuchter Taxiraub vom 9. August gegen 0.45 Uhr geklärt werden. Damals versuchte ein 28-Jähriger gebürtiger Linzer, der aber ohne Wohnsitz ist, in seiner Heimatstadt einen 56-jährigen Taxilenker aus Linz auszurauben.

Mehrere Ziele angefahren
Dazu stieg er am Linzer Hauptplatz ins Taxi ein und dirigierte den Lenker über verschiedene Straßenzüge in die Zelkingerstraße und forderte plötzlich unter Gewaltanwendung die Herausgabe des Bargelds. Wegen der Tätlichkeiten rutschte der Taxler aber vom Bremspedal, das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und stieß gegen eine Absperrung. Der verhinderte Räuber dürfte sich so geschreckt haben, dass er aus dem Taxi sprang und flüchtete – ohne Beute.

Lesen Sie auch:
Ein Taxifahrer erlebte in der Nacht auf Samstag wohl den Schreck seines Lebens (Symbolbild)
Ohne Beute geflohen
Unbekannter Täter wollte Taxifahrer ausrauben
09.08.2025
Junger Räuber
15-Jähriger bedroht Taxilenker mit einer Waffe
13.11.2025

Verhaftung in Niederösterreich
Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes OÖ konnten in Zusammenarbeit mit Beamten aus Niederösterreich den Aufenthaltsort des flüchtigen 28-Jährigen lokalisieren und in einem Therapiezentrum in Niederösterreich festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichLinz
LKA
RaubTaxi
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Oberösterreich
Verein „Männerhaus“
Viele geschiedene Väter melden sich nun zu Wort
Im Aufsichtsrat
Indischer Manager ist neuer Chef der KTM-Mutter
Traurige Statistik
Um 84 Prozent mehr Unfälle mit E-Scootern
Auto fuhr los
Taxiräuber erschrak und flüchtete ohne Beute
Gesundheitskrise
„Mehr Intensivbetten werden keine Probleme lösen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf