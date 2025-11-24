Taxiräuber erschrak und flüchtete ohne Beute

Mehrere Ziele angefahren

Dazu stieg er am Linzer Hauptplatz ins Taxi ein und dirigierte den Lenker über verschiedene Straßenzüge in die Zelkingerstraße und forderte plötzlich unter Gewaltanwendung die Herausgabe des Bargelds. Wegen der Tätlichkeiten rutschte der Taxler aber vom Bremspedal, das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und stieß gegen eine Absperrung. Der verhinderte Räuber dürfte sich so geschreckt haben, dass er aus dem Taxi sprang und flüchtete – ohne Beute.