„Armutszeugnis!“ Kuriose Vertragswende bei Bayern

Bayern zog Angebot zurück

Bis zuletzt zögerte Upamecano jedoch, das Angebot anzunehmen. Ein Knackpunkt soll laut „Bild“ die Auszahlung des Handgeldes gewesen sein. Die Spielerseite wollte die Summe als Einmalzahlung erhalten, während der Klub auf eine Streckung über die Vertragslaufzeit pochte. Denn: Würde „Upa“ 2027 gehen und das Handgeld auf einen Schlag kassieren, hätte der Klub ihm für nur ein Jahr rund 40 Mio. Euro bezahlt.