Bayern München verleiht Transfer-Flop erneut

Die Entscheidung ist gefallen: Der FC Bayern München verleiht den spanischen Offensivmann Bryan Zaragoza erneut! Diesmal geht’s nach Italien.
Der 24-Jährige werde bis zum Saisonende für die AS Rom auflaufen, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Im vergangenen Halbjahr hatte Zaragoza auf Leihbasis für Celta Vigo in Spanien gespielt, in der vorigen Saison war er auch schon in seinem Heimatland aktiv und an CA Osasuna verliehen worden.
Das sagt Freund zum Deal
„In Rom, einem Spitzenklub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten“, sagt Bayern-Sportdirektor Christoph Freund über den dreifachen Nationalspieler.
Kam aus Granada
Vor zwei Jahren wurde Zaragoza an die Isar geholt – in einer überhasteten Aktion sogar vorzeitig per Leihgeschäft. 13 Millionen überwies man an den FC Granada, für die Bayern absolvierte er bislang jedoch lediglich sieben Partien. Zaragozas Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2029.
