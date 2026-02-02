Bayern-Flop findet nach 19 Monaten neuen Verein

Nach 19 Monaten kehrt Bouna Sarr auf die große Fußballbühne zurück! Seit seinem unrühmlichen Kapitel bei Bayern München war der Senegalese auf Vereinssuche. Nun ist er in Frankreich fündig geworden!
In München hat sich Sarr in die Reihe der größten Transferflops der Vereinshistorie eingefügt. Seinen langjährigen Vertrag hat er dennoch ausgesessen – wenngleich er kaum Spielzeit sammeln durfte. Seit Juni 2024 war der Außenverteidiger allerdings ohne Vertrag.
Erfolgslos machte er sich seither auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Nach 19 Monaten ist damit aber Schluss! Sarr schließt sich dem FC Metz an. Es ist die Rückkehr zu jenem Verein, bei dem seine Profi-Karriere einst ihren Anfang nahm. Beim aktuellen Tabellenletzten soll er mithelfen, die Liga doch noch zu halten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.