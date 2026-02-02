Bayern-Flop findet nach 19 Monaten neuen Verein

Erfolgslos machte er sich seither auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Nach 19 Monaten ist damit aber Schluss! Sarr schließt sich dem FC Metz an. Es ist die Rückkehr zu jenem Verein, bei dem seine Profi-Karriere einst ihren Anfang nahm. Beim aktuellen Tabellenletzten soll er mithelfen, die Liga doch noch zu halten.