Kurz vor Verhandlungen
Feuerpause vorbei: Raketen auf Kiew und Charkiw
Trotz der für die Wochenmitte angekündigten Verhandlungen über ein Kriegsende sind die ukrainische Städte Kiew und Charkiw in der Nacht erneut zum Ziel russischer Luftangriffe geworden. Auch zwei Wärmekraftwerke wurden getroffen: Die begrenzte Feuerpause bei Energieanlagen ist offenbar vorbei.
Die Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen, es gab mehrere Explosionen. Nach Behördenangaben wurden mehrere Wohngebäude und zwei Wärmekraftwerke getroffen. Zudem sei ein Kindergarten in Brand geraten, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Mehr als 1000 Wohngebäude in Kiew seien ohne Heizung. Bei den Angriffen wurden zwei Menschen verletzt. Nach Militärangaben werden weitere Angriffswellen auf die Hauptstadt, auch mit Marschflugkörpern erwartet.
„Massenangriff“ mit Kampfdrohnen
Die Großstadt Charkiw im Osten des Landes wurde in der Nacht nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow von mindestens zwei Raketen getroffen. Zudem habe es einen „Massenangriff“ mit Kampfdrohnen gegeben. Auch Gouverneur Oleh Synjehubow berichtete von russischen Angriffen. „Erneute feindliche Angriffe auf Charkiw und die Vororte. Es sind Explosionen zu hören“, schrieb er auf Telegram. Auch aus Saporischschja und Dnipro wurden russische Drohnenangriffe gemeldet.
Das russische Militär griff mit 450 Drohnen an, mehr als 60 Raketen seien abgefeuert worden, teilte Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X mit. Der russische Präsident Wladimir Putin habe auf sinkende Temperaturen gewartet, um das ukrainische Energiesystem anzugreifen, erklärte er.
„Weder die erwarteten diplomatischen Bemühungen in Abu Dhabi in dieser Woche noch seine Versprechen gegenüber den Vereinigten Staaten haben ihn davon abgehalten, den Terror gegen die Zivilbevölkerung im härtesten Winter fortzusetzen“, schrieb Sybiha (siehe X-Post unten).
Vater und Sohn ums Leben gekommen
Im Gebiet Donezk kamen beim Einschlag einer Bombe auf ein Haus in der frontnahen Stadt Oleksijewo-Druschkiwka ein Vater und sein volljähriger Sohn ums Leben, teilte Gouverneur Wadim Filaschkin mit. Die Mutter, ihre 16 Jahre alte Tochter und ihr 11-jähriger Sohn wurden demnach verletzt.
Eine 38 Jahre alte Frau wurde Gouverneur Iwan Fedorow zufolge bei einem Drohnenangriff nahe der Großstadt Saporischschja im Südosten der Ukraine getötet. Eine 59-Jährige sei verletzt worden, teilte er mit.
Kurze Feuerpause bei Energieanlagen
Systematisch hat das russische Militär beim fast vier Jahre währenden Angriffskrieg Kraft- und Umspannwerke außer Gefecht gesetzt. Die Ukraine ist in diesem Winter damit in die schwerste Energiekrise seit Kriegsbeginn geraten – bei starkem Frost. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Kremlchef Wladimir Putin auf seine Bitte zugesagt habe, die Angriffe auf Energieanlagen in der Ukraine zu pausieren. Moskau bestätigte dies zunächst.
Auch laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist die Zahl der russischen Angriffe auf Energieanlagen zurückgegangen. Zwar seien in frontnahen Gebieten erneut Infrastrukturobjekte durch Beschuss getroffen worden, darunter auch lokale Energieerzeuger. Doch habe es im Tagesverlauf keine Angriffe mit Raketen und Shahed-Kampfdrohnen gegeben, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. Die jüngsten Angriffe deuten jedoch darauf hin, dass diese begrenzte Feuerpause inzwischen beendet ist.
Neue Friedensgespräche in den Emiraten
Die erneuten nächtlichen Luftschläge erfolgen kurz vor dem Start neuer trilateraler Gespräche. Vertreter Russlands, der USA und der Ukraine wollten sich am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi zu einer neuen Verhandlungsrunde über ein mögliches Kriegsende treffen.
