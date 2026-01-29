Gericht: ICE verletzte fast 100 Gerichtsbeschlüsse

Tod eines Krankenpflegers sorgte für Empörung

Am Rande eines Protests gegen die Einwanderungspolizei ICE in der Stadt Minneapolis wurde zuletzt der 37-jährige Alex Pretti von ICE-Beamten erschossen. Die Behörden sprachen in dem Fall von Notwehr, denn der Mann habe eine Waffe dabeigehabt. Ein kürzlich aufgetauchtes Video zeigt Pretti elf Tage vor seinem Tod, ebenfalls in einer Auseinandersetzung mit den Behörden. In beiden Fällen gab es keinerlei Hinweise darauf, dass der Mann seine Waffe gegen die Beamten einsetzen wollte.