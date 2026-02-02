Frankreichs Regierung überstand Misstrauensvoten

Sie hatten beanstandet, dass Premierminister Sébastien Lecornu den Haushalt für das Jahr 2026 mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Endabstimmung durch die Nationalversammlung gedrückt hatte. Eigentlich hatte er auf ein solches Vorgehen zwar verzichten wollen, doch trotz langwieriger Verhandlungen wurde kein Kompromiss beim Budget gefunden. „Wenn es nicht möglich ist, die Debatte zu einem Ende zu bringen, dann muss jemand die Verantwortung übernehmen“, sagte Lecornu. Die Abgeordneten hatten rund 350 Stunden über den Haushalt debattiert, ohne sich auf einen Kompromiss einigen zu können.