Frankreich verbrauchte 130 Regierungsmitglieder

Zugeständnisse an Sozialisten?

Der sozialistische Parteichef Olivier Faure stellte in Aussicht, die Misstrauensanträge der anderen Parteien nicht zu unterstützen, falls sich die neue Regierung zu Zugeständnissen bereit erklärt, wie dem Aussetzen der seit 2023 geltenden Pensionsreform. Das Kabinett soll erstmals am Dienstag um 10 Uhr zusammenkommen, nach der Rückkehr von Macron und Außenminister Jean-Noël Barrot von Ägypten. Erwartet wird, dass Lecornu tatsächlich Zugeständnisse an die Sozialistinnen und Sozialisten macht, und einen Haushaltsentwurf vorstellt, der bis zum Jahresende verabschiedet werden soll.